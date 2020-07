J. Richter: Vláda sa pýši, že pomáha, ale realita svedčí o inom

Bratislava 3. júla (TASR) - Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) má za sebou viac ako sto dní vládnutia sprevádzaných chaosom a amaterizmom. Presvedčený je o tom exminister práce a súčasný poslanec Smeru-SD Ján Richter. Pripúšťa, že vláda prebrala moc vo veľmi zložitom čase, ale o to viac podľa neho krajina potrebuje schopného lídra, ktorý vie, čo má robiť, a stojí si za tým.



"Náš premiér - 'plačko', však mení názory zo dňa na deň, jeho ministri pod rúškom koronakrízy presadzujú opatrenia, ktoré naozaj teraz krajina nepotrebuje, a to, čo naozaj potrebujeme, prichádza pomaly, ba až neskoro. Videli sme to už pri pomoci sociálnym službám," uviedol pre TASR Richter. V tomto prípade podľa Richtera minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) ani vláda nekonali, až kým nedošlo k úmrtiam v pezinskom zariadení sociálnych služieb. "Kto vie, dokedy by čakali s distribúciou ochranných pomôcok a testovaním zamestnancov aj klientov. Chváliť sa teraz, že to nakoniec po urgovaní opozície urobili, je už neskoro. Veď sme všetci vedeli, že najohrozenejšou skupinou sú naši starkí. Tam sme mali začať, nie v osadách," myslí si Richter.



Podľa neho vláda neurobila ani dostatok na záchranu pracovných miest. "Ani opatrenia na záchranu pracovných miest nezahviezdili. Prvá pomoc prišla k podnikateľom neskoro, navyše pre živnostníkov to bola veľmi slabá náplasť na straty, ktoré utrpeli po prijatí všetkých protipandemických opatreniach. Prvá pomoc rozhodne nebola prvou pomocou a posiela ľudí skôr do evidencie nezamestnaných, ktorých pribúda po desaťtisícoch a budú pribúdať naďalej, lebo vláda nič nerobí na ich záchranu. A v evidencii budú čakať mesiace, kým si ich ministerstvo všimne a uvedomí si, že treba pomôcť už nie len udržať pracovné miesta, ale ich aj vytvárať," tvrdí Richter.



Exminister práce je pesimistický aj pri opatreniach z "podnikateľského kilečka", ktoré pripravil rezort hospodárstva. "Podľa predsedu vlády práve tie zachránia pracovné miesta, ekonomiku a podporia tvorbu nových miest. Tomu snáď ani on sám neverí. Ja som presvedčený, že pár kozmetických úprav v legislatíve ťažkú situáciu podnikateľov po pandémii nevyrieši a budú veľmi dôsledne zvažovať, či si budú môcť dovoliť prijať nových zamestnancov," očakáva Richter.



Vládna koalícia by sa mala podľa Richtera zaoberať viac súčasnými ekonomickými problémami, ako riešiť bakalárske a diplomové práce. "Vláda sa pýši, ako veľmi pomáha, ale každodenná realita ľudí svedčí o niečom úplne inom. Sú odkázaní na dávky, lebo im štát nezachránil miesta. Živnostníci končia s podnikaním, lebo pár sto eur ich nezachráni, nepokryje im ani odvody. Ekonomika ide do kolien a koalícia sa háda a rieši bakalárske a diplomové práce. A pomoc ľuďom stále nikde," dodal Richter, ktorý sa kriticky stavia aj k možným zmenám pri 13. dôchodkoch, či dôchodkovom strope.