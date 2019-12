J. Richtera teší zvýšenie príspevku pre rodičov aj opatrovateľov ŤZP

Bratislava 27. decembra (TASR) - Pre rezort práce boli v tomto roku kľúčové viaceré oblasti, v ktorých sa snažil prijímať opatrenia. Okrem snahy znižovať nezamestnanosť sa ministerstvo zameralo aj na oblasť rodinnej politiky, ale aj na opatrovateľov a dôchodcov. Presvedčený je o tom minister práce Ján Richter (Smer-SD).



Ministerstvo vyčíslilo, že najviac financií pôjde v roku 2020 na sociálne dávky, ktoré vypláca ústredie práce, a to približne 1,53 miliardy eur. Približne 309 miliónov pôjde na poistné platené štátom, na sociálne služby je vyčlenených 156,06 milióna eur. Všetky opatrenia, ktoré vláda prijímala, podľa Richtera majú pomôcť ľuďom. Či už zamestnancom, nezamestnaným, rodinám, seniorom i zdravotne znevýhodneným. "Z pohľadu opatrení, ktoré sa podarilo zrealizovať, či už z iniciatívy ministerstva, alebo koaličných poslancov, môžem hovoriť o spokojnosti," zhodnotil pre TASR Richter. Viaceré opatrenia však často boli prijímané aj napriek kritike zamestnávateľov. Výrazné výhrady mali napríklad k rastu minimálnej mzdy, ktorá podľa nich môže ohroziť pracovné miesta. Podľa Richtera kritika zo strany zamestnávateľov nie je nezvyčajná. "Na mnohé veci máme odlišný pohľad, čo je prirodzené. Pri minimálnej mzde majú rodiny naozaj problém dôstojne žiť a ak v rodine pracuje iba jeden rodič, tak je to o to ťažšie. Preto tak tlačíme na rast minimálnej mzdy, pretože tu nechceme mať pracujúcu chudobu. A ja som rád, že aj zamestnávatelia si uvedomujú, že tie najnižšie platy jednoducho musia rásť," podotkol Richter s tým, že s tripartitou vedie ministerstvo konštruktívny sociálny dialóg.



V oblasti politiky zamestnanosti opäť zopakoval, že sa podarilo znížiť nezamestnanosť na historické minimá. "V Programovom vyhlásení vlády SR sme si dali za cieľ znížiť mieru nezamestnanosti pod hranicu 10 %, my sme však už na hodnote 5,9 % miery nezamestnanosti za 3. štvrťrok 2019 podľa ŠÚ SR," vyčíslil Richter s tým, že nezamestnanosť klesá aj podľa štatistík ústredia práce. V novembri sa znížila na 4,92 %. "Navyše sa nám podarilo v predstihu splniť cieľ Stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti. Podľa údajov ŠÚ SR miera zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20 až 64 rokov dosiahla za rok 2018 úroveň 72,4 % a v 3. štvrťroku 2019 úroveň 73,4 %, čím už prekročila cieľovú hodnotu 72 %," doplnil Richter s tým, že klesá aj počet dlhodobo nezamestnaných.



"Z oblasti rodinnej politiky ma najviac teší, že sa nám od 1. mája 2017 podarilo zvýšiť materské približne na 100 % predchádzajúceho čistého príjmu rodiča, čo je bezpochyby pre rodičov veľká pomoc. No a ďalším dôležitým opatrením je zvýšenie rodičovského príspevku, z čoho mám osobne veľmi veľkú radosť," konštatuje Richter. Od 1. januára 2020 budú rodičia, ktorí poberali pred nástupom na rodičovskú dovolenku materské, dostávať 370 eur. "Vďaka tomu nebude pre nich prechod z materskej dávky na rodičovský príspevok taký skokový," tvrdí Richter.



V sociálnej oblasti je podľa neho dôležité zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie pre ľudí, ktorí sa doma starajú o svojich príbuzných s ťažkým zdravotným postihnutím. "Pri opatrovaní príbuzného s ťažkým zdravotným postihnutím nastali aj ďalšie významné zmeny. Napríklad, ak sa rodič stará o nezaopatrené dieťa a nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania alebo nepoberá dôchodkovú dávku, patrí mu k príspevku ďalších 100 eur," doplnil minister. Zároveň dúfa, že pri tomto príspevku zostane zachovaná valorizácia. "Za rovnako dôležité považujem nedávne schválenie dlhodobého ošetrovného až do 90 dní. Významne to pomôže rodinám, ktoré potrebujú zabezpečiť osobnú starostlivosť o rodinných príslušníkov po hospitalizácii, resp. o rodinných príslušníkov s ťažkým ochorením v posledných štádiách života," hovorí minister.



V prípade seniorov vyzdvihol opätovne zdvojnásobenie vianočného príspevku pre poberateľov dôchodkových dávok. "Okrem zdvojnásobenia sumy sme rozšírili aj okruh prijímateľov, keď sme zvýšili hranicu nároku na vianočný príspevok z pôvodnej úrovne 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve na 65 %," doplnil Richter.



Mrzí ho však, že sa v tomto volebnom období nepodarilo vláde pretaviť vianočný príspevok do 13. dôchodku, ktorý by dostával každý. "Ak budem mať možnosť, rozhodne by som takéto opatrenie navrhoval presadiť čo najskôr," dodal Richter. Všetky opatrenia sa však podľa neho nedajú "robiť naraz" a treba prihliadať na možnosti štátneho rozpočtu". "Aj v ďalších rokoch bude potrebné na ne nadviazať ďalšími opatreniami, aby sme naozaj tým rodinám, seniorom či zdravotne znevýhodneným zjednodušili každodenný život," dodal Richter.