Rudolf: Poslanci OĽANO uprednostnili osobné animozity pred občanmi

Bratislava 22. júna (TASR) - Neprijatie nového zákona o štátnych hmotných rezervách, ktorý sa pripravoval 1,5 roka, ohrozuje nielen životy a zdravie, ale aj majetok občanov počas prípadných kríz. Vyhlásil to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Ján Rudolf.



Kritizoval pritom poslancov hnutia OĽANO, ktorí sa pri záverečnom hlasovaní o návrhu zdržali a nezískal tak dostatok hlasov na schválenie. Nemalo to podľa neho nič s kvalitou predkladaného návrhu, keďže predstavitelia hnutia k nemu doteraz neprezentovali žiadne vážnejšie výhrady. Mysli si preto, že uprednostnili osobné animozity pred potrebami občanov. Ján Rudolf je nominantom strany SaS, s ktorou je OĽANO dlhodobo v spore.



Nový zákon bol podľa neho spracovaný na základe skúsenosti, ktoré správa rezerv získala počas pandémie a vychádzal teda z potrieb aplikačnej praxe. "Ide napríklad o poskytnutie zásob pri protipovodňových aktivitách už druhého stupňa, zabezpečenie dopravy a distribúcie rezerv pre menšie obce, ktoré si to nemôžu dovoliť, alebo prehodnocovanie rezerv každých päť rokov. Taktiež sme rezervy nemohli poskytovať pre kanceláriu prezidentky alebo poslancov NR SR, čo tiež upravoval nový zákon," priblížil Rudolf.



Pripomenul, že návrh zákona prešiel celým legislatívnym procesom aj nad rámec toho, čo bolo nevyhnutné. Všetky pripomienky k nemu boli odstránené a na vládu bol predložený bez rozporov. Na vláde zaň hlasovali všetci ministri, vrátane nominantov OĽANO. Rovnako ho odporučil schváliť ústavnoprávny výbor, ktorému predsedá poslanec tohto hnutia Milan Vetrák.



"Je pre mňa nepochopiteľné a nelogické, aby celý poslanecký klub najprv za zákon hlasoval v prvom a druhom čítaní a o minútu neskôr, keď išlo o zákon ako celok, sa zdržal hlasovania, vďaka čomu zákon neprešiel," dodal Rudolf.