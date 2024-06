J. Rystad: Japonsko môže byť energeticky nezávislé do roku 2060

Oslo/Tokio 16. júna (TASR) - Japonsko, ktoré patrí k významným dovozcom uhlia a skvapalneného zemného plynu (LNG), by mohlo byť zhruba za 35 rokov energeticky nezávislé. Predpokladá to Jarand Rystad, šéf poradenskej a analytickej spoločnosti na trhu s energiami Rystad Energy, pričom vychádza z rozvoja najmä solárnej a veternej energie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Japonsko väčšinu svojich energetických potrieb realizuje dovozom zo zahraničia, najmä z krajín Blízkeho východu, Austrálie a zo Spojených štátov. Vládna stratégia počíta s postupným znížením LNG a uhlia v celkovom energetickom mixe do roku 2030 pod 40 %. V súčasnosti sa tieto energetické zdroje podieľajú na celkovej spotrebe energie v Japonsku viac než 60 %.



Jarand Rystad v rozhovore pre Reuters povedal, že Japonsko by mohlo byť energeticky nezávislé do roku 2060, pričom predpokladá, že 45-percentný podiel na celkovej spotrebe energie by tvorila solárna energia a 30 % veterná energia produkovaná veternými parkami na mori. Ďalšími 5 % by sa na energetickom mixe Japonska podieľala energia vody, rovnako 5 % energia získaná z biomasy a e-palív. Nakoniec, jadrová energia by tvorila z celkového mixu 15 %.



Základom je slnečná energia, v ktorej by podľa Rystada mohlo Japonsko výraznejšie expandovať prostredníctvom jej prepojenia so sektorom poľnohospodárstva, keď solárne panely rastlinám, ktoré si to vyžadujú, poskytujú potrebný tieň. Ďalší impulz môžu poskytnúť solárne strechy nad cestami.