J. Síkela: Česká republika má zásobníky plynu naplnené zhruba na 90 %

Praha 3. októbra (TASR) - Napriek najchladnejšej druhej polovici septembra od roku 2018 sa Česku darí plniť zásobníky plynu. Povedal to na tlačovej konferencii český minister priemyslu Jozef Síkela. Na začiatku októbra boli v zásobníkoch už viac než 3 miliardy kubických metrov (m3) a miera naplnenia sa priblížila k 90 %. Informoval o tom server iDNES.cz.



"Aj keď od septembra ruský plyn netečie a napriek tomu, že hovoríme o najchladnejšej druhej polovici septembra, sa nám aj bez ruského plynu darí v rámci súčasných dodávok pokrývať nielen dennú spotrebu, ale dokonca aj plniť zásobníky. V priebehu septembra sa podarilo do zásobníkov natlačiť zhruba 150 miliónov kubíkov," povedal Síkela.



Dopomohol k tomu aj fakt, že sa v Česku po očistení o vplyv počasia podarilo v septembri znížiť spotrebu plynu medziročne o 28 %. Za prvých osem mesiacov zníženie spotreby dosiahlo 18 %.



Podľa Síkelu prúdi v súčasnosti do Česka najmä potrubný plyn z Nórska a skvapalnený plyn z Belgicka a Holandska. Holandský plávajúci terminál na LNG by mal pokryť zhruba tretinu spotreby štátu, môže to byť však aj viac.



"V prípade zníženia spotreby plynu o pätinu, čo je teraz pomerne reálne, by dodávky z terminálu pokryli 40 % českej spotreby," vyčíslil minister. Po prvých dodávkach LNG v septembri, sa pri termináli v Eeemshavene počíta v októbri s ďalšími dvomi loďami a v novembri s tromi. "A takto by sa ich počty mali striedať mesiac, čo mesiac," spresnil Síkela.