J. Sinay: Strategický význam využitia vodíka je v priemysle

Žilina 17. júna (TASR) – Strategický význam využitia vodíka je v priemysle, najmä v rámci dekarbonizácie a znižovania emisií. Na konferencii Bezpečnostné, technické a obchodné výzvy slovenského plynárenstva v Žiline to pre TASR uviedol národný koordinátor vodíkových technológií Juraj Sinay.



"Je to chemický priemysel, metalurgický priemysel, je to priemysel cementu, keramiky a sklo. A nie ako sa často medzi ľuďmi hovorí, že je to len a len mobilita. To je maličká oblasť, ktorá tvorí šesť až osem percent z celkovej spotreby vodíka vo svete," podotkol Sinay.



Za veľmi dôležitú považuje aj otázku pomeru výroby, využitia a prepravy vodíka v podmienkach Slovenskej republiky. "Je na to dobre pripravená. Lebo štruktúra, zloženie a koncepcia našich plynovodov je ako stvorená na to, aby sme možno v budúcnosti jednu rúru vyčlenili len na vodík. Napríklad z Ukrajiny. Kapacity na to máme, preprava sa dá realizovať," zdôraznil národný koordinátor vodíkových technológií.



Pripomenul, že od roku 2021 má Slovensko prijatú Národnú vodíkovú stratégiu, po ktorej bude nasledovať akčný plán. "Má jednu dôležitú úlohu. Mal by otvoriť dvere pre všetkých, ktorí buď vyrábajú vodík, distribuujú ho, skladujú, alebo ho využívajú. A v neposlednom rade aj pre tých, ktorí si chcú vodík zobrať ako centrum vedy, výskumu a inovácií. Čo Slovensko bytostne potrebuje. A pokiaľ by akčný plán schválila vláda, v čo dúfame, tak 37 opatrení, ktoré sú tam, otvorí dvere pre všetky subjekty v Slovenskej republike," vysvetlil Sinay.