J. Stoltenberg: Nórsko urobí všetko pre to, aby sa vyhlo clám od USA

Oslo 4. februára (TASR) - Nová nórska vláda urobí všetko pre to, aby sa vyhla zavedeniu ciel na nórsky tovar zo strany Spojených štátov, vyhlásil v utorok nový nórsky minister financií a bývalý generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Urobíme všetko pre to, aby sme sa vyhli zavedeniu obchodných obmedzení voči Nórsku," uviedol politik, ktorého citovala nórska verejná vysielacia spoločnosť NRK. Stoltenberg dodal, že s vládnym kabinetom sa podelí o svoje skúsenosti, ktoré získal v NATO, ako aj pri interakcii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom počas jeho prvého funkčného obdobia. Nórsko, ktoré nie je súčasťou Európskej únie (EÚ), bude podľa neho úzko spolupracovať s EÚ, ak Trump voči nej zavedie obchodné clá. Stoltenberg pôsobil na čele NATO v rokoch 2014 až 2024.



Britský denník The Daily Telegraph predtým v utorok s odvolaním sa na zdroje blízke Bielemu domu informoval, že Trump zvažuje zavedenie 10-percentného cla na všetok dovoz z EÚ. Podľa jedného zo zdrojov zatiaľ v americkej administratíve neexistuje úplná zhoda v tejto otázke. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že v prípade zavedenia ciel bude Brusel primerane reagovať.