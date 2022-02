J. Stoltenberg sa stane šéfom nórskej centrálnej banky

Oslo 4. februára (TASR) - Novým guvernérom nórskej centrálnej banky sa stane generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, uviedla v piatok nórska vláda. A to aj napriek obavám opozície, že vymenovanie bývalého premiéra môže oslabiť nezávislosť Norges Bank. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Pozícia guvernéra centrálnej banky sa uvoľní 1. marca, keď súčasný guvernér Öeystein Olsen odíde koncom februára do dôchodku. Stoltenberg však uviedol, že sa funkcie ujme až po skončení funkčného obdobia šéfa NATO (do konca septembra 2022).



Do konca septembra tak bude úradujúcou šéfkou Norges Bank viceguvernérka Ida Wolden Bacheová, ktorá bola tiež najväčším Stoltenbergovým súperom na získanie postu. Woldenová Bacheová pôsobí vo funkcii zástupkyne guvernéra Norges Bank od apríla 2020. Stoltenberg je vyštudovaný ekonóm. V rokoch 2000 - 2001 a 2005 - 2013 bol nórskym premiérom a pôsobil tiež vo funkcii ministra financií a ministra energetiky.



Stoltenberg bude mať na starosti stanovovanie úrokových sadzieb, ako aj dohľad nad nórskym štátnym investičným fondom, ktorý je najväčším fondom na svete s majetkom približne 1,4 bilióna dolárov (1,2 bilióna eur).



"Bol som poverený nájsť najlepšieho guvernéra centrálnej banky pre Nórsko a som presvedčený, že je ním Jens Stoltenberg," uviedol nórsky minister financií Trygve Slagsvold Vedum.



(1 EUR = 1,1286 USD)