J. Sturnaras: ECB by mala pokračovať v redukcii úrokov

Atény 17. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb v nasledujúcom období, keďže očakávané posilňovanie protekcionizmu zo strany Spojených štátov môže negatívne ovplyvniť vývoj ekonomiky eurozóny. Povedal to guvernér gréckej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Jannis Sturnaras. Informovala o tom agentúra Reuters.



Na podujatí v Aténach Sturnaras uviedol, že ďalší tlak na svetový obchod v dôsledku nových protekcionistických opatrení Spojených štátov, ale aj ďalších krajín môže negatívne zasiahnuť súčasný veľmi mierny rast ekonomiky eurozóny. To môže viesť k spomaleniu inflácie pod úroveň inflačného cieľa.



"Z tohto dôvodu by centrálna banka na svojich ďalších zasadnutiach mala pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky redukciou úrokových sadzieb," povedal. Zároveň však dodal, že škrty by mali byť postupné a mali by vychádzať z najnovších ekonomických dát.



K ďalšiemu vývoju úrokových sadzieb v eurozóne sa tento týždeň vyjadril aj guvernér rakúskej centrálnej banky Robert Holzmann. Podľa neho by ECB nemala znižovať úrokové sadzby príliš rýchlo. Ako dôvod uviedol najmä vytrvalo vysokú jadrovú infláciu, ktorá je "stále bližšie k 3 % než 2 %".