J. Sturnaras: ECB by mala znížiť úrokové sadzby ešte v júni

Atény 23. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala znížiť úrokové sadzby ešte v júni a potom by si mala dať na určité obdobie pauzu. Povedal to v piatok guvernér gréckej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Jannis Sturnaras. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



„Som presvedčený, že na najbližšom zasadnutí v júni pristúpime ešte k jednej redukcii úrokových sadzieb. Potom očakávam pauzu,“ povedal Sturnaras pre grécky denník Kathimerini, dodal však, že ECB bude naďalej rozhodovať systémom „od zasadnutia k zasadnutiu“ a vychádzať z najnovších ekonomických údajov.



ECB znížila úrokové sadzby naposledy minulý mesiac, pričom to bola siedma redukcia za ostatný rok. Zároveň upozornila, že americké dovozné clá sa negatívne odrazia na vývoji ekonomiky eurozóny, čo poslnilo očakávania, že banka bude v uvoľňovaní menovej politiky pokračovať aj v ďalších mesiacoch.



Sturnarasov názor podporil aj fínsky člen Rady guvernérov Olli Rehn. Pre Kathimerini uviedol, že ECB postupuje vždy na základe dostupných ekonomických údajov.



„Takže, ak najnovšie dáta a makroekonomické analýzy potvrdia súčasný výhľad poukazujúci na stabilizáciu inflácie a do určitej miery slabšie tempo ekonomického rastu, adekvátnou odpoveďou by na júnovej schôdzke malo byť ďalšie uvoľnenie menovej politiky,“ uviedol Rehn. „Po júnovom zasadnutí by sme mali pokračovať v nastavenom kurze a na každej schôdzke vychádzať z najnovších ekonomických dát. Najmä potom, ako v dôsledku geopolitického napätia a obchodných vojen čelíme v súčasnosti mimoriadnej neistote,“ dodal guvernér fínskej centrálnej banky.