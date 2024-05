Sturnaras: Európska centrálna banka zníži úrokové sadzby iba trikrát

Atény/Frankfurt nad Mohanom 3. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) zníži tento rok úrokové sadzby "s najväčšou pravdepodobnosťou" iba trikrát. Povedal to guvernér gréckej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Jannis Sturnaras, ktorý tak upravil svoju pôvodnú prognózu z polovice marca. Ako dôvod uviedol silnejší než pôvodne očakávaný rast ekonomiky eurozóny, čo naznačuje možné posilnenie inflácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Predstavitelia ECB už takmer naisto prisľúbili, že v júni by banka mala začať so znižovaním úrokových sadzieb. Ďalší vývoj je však stále neistý a podľa vyjadrení niekoľkých členov rady guvernérov bude veľa závisieť od vývoja jednotlivých ekonomických údajov.



Sturnaras, ktorý patrí v ECB do takzvaného holubičieho tábora, teda presadzuje uvoľnenejšiu menovú politiku, ešte v polovici marca odhadoval štyri redukcie úrokových sadzieb v tomto roku. Ako vtedy povedal, ideálne by bolo do augustovej letnej prestávky znížiť sadzby dvakrát a potom opätovne dvakrát do konca tohto roka.



Najnovšie však v rozhovore pre grécky portál Liberal.gr povedal, že údaje o vývoji ekonomiky v eurozóne za 1. štvrťrok znamenajú zmenu prognóz a tri redukcie sú momentálne pravdepodobnejšie než štyri. "Vychádzajúc z týchto (ekonomických) údajov je podľa nás najpravdepodobnejším scenárom, že do konca roka sa úrokové sadzby znížia trikrát," povedal Sturnaras. "Ak toto tempo rastu bude pokračovať aj naďalej, dá sa očakávať, že rast spotrebiteľských cien bude o niečo vyšší, než sme predpokladali v marcovej prognóze. Nemalo by to však ohroziť plány dosiahnuť dvojpercentný inflačný cieľ v polovici budúceho roka, " dodal šéf gréckej centrálnej banky.



Čo sa týka druhej redukcie po znížení úrokových sadzieb v júni, júlový termín Sturnaras nevylučuje. Termíny ďalších redukcií sú však otvorené.