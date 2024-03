J. Sturnaras: V 2024 sú možné štyri zníženia úrokových sadzieb ECB

Atény 31. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) môže v roku 2024 štyrikrát znížiť úrokové sadzby, ktoré by tak do konca roka mohli celkovo klesnúť o 100 bázických bodov. Uviedol to člen Rady guvernérov Jannis Sturnaras a šéf gréckej centrálnej banky v rozhovore pre nedeľné noviny Proto Thema. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



"Ak sa inflácia bude vyvíjať v súlade s našou marcovou prognózou, a ak bude tento trend pokračovať až do konca roka, verím, že sa dočkáme zníženia kľúčových úrokových sadzieb ECB tento rok," povedal Sturnaras novinám.



"Osobne si myslím, že zníženie úrokových sadzieb štyrikrát v tomto roku, zakaždým o 25 bázických bodov, je možné," skonštatoval.



Názory Sturnarasa, ktorý patrí k tzv. holubiciam, teda stúpencom voľnejšej politiky ECB, zatiaľ ostatní členovia Rady guvernérov úplne nezdieľajú.



"Toto ešte nie je jednotný názor," priznal Sturnaras. "Niektorí kolegovia sú opatrnejší a veria, že znižovanie úrokových sadzieb by malo byť miernejšie."



Nedávne údaje o vývoji inflácie vo Francúzsku a Taliansku podporili argumenty, že Európska centrálna banka by mala začať znižovať úrokové sadzby radšej skôr ako neskôr v tomto roku.



Keďže index spotrebiteľských cien klesá bližšie k cieľu ECB na úrovni 2 %, väčšina predstaviteľov ECB podporila signály prezidentky Christine Lagardovej, že prvé zníženie úrokových sadzieb príde v júni.



"Rozdiely v názoroch v rámci Rady guvernérov ECB sú oveľa menšie ako obraz v médiách," povedal Sturnaras pre Proto Thema.