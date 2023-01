J. Sturnaras: Zvyšovanie úrokových sadzieb by malo byť postupnejšie

Atény 23. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala vzhľadom na spomaľovanie rastu v členských krajinách eurozóny zvyšovať úrokové sadzby postupnejšie. Povedal to v pondelok člen Rady guvernérov ECB Jannis Sturnaras. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na grécky denník Kathimerini.



ECB zvyšovala v 2. polroku minulého roka úrokové sadzby rekordným tempom a napriek tomu, že rast spotrebiteľských cien sa v závere roka spomalil, inflácia v eurozóne je stále vysoko nad inflačným cieľom banky. Medziročná miera inflácie dosiahla v eurozóne v decembri 9,2 % oproti 10,1 % v novembri a rekordu na úrovni 10,6 % v októbri. Inflačný cieľ však ECB stanovila na 2 %. Navyše, očakáva sa, že rast cien sa v najbližšom období opäť zrýchli a až následne sa inflácia začne zmierňovať.



Sturnaras poukázal na spomaľovanie tempa rastu ekonomiky. "Vzhľadom na vysokú neistotu, pokračujúce geopolitické a makroekonomické otrasy a výkyvy na trhoch, je veľmi ťažké predpovedať úroveň, na ktorú by sa mali úrokové sadzby nastaviť," povedal v rozhovore pre Kathimerini guvernér gréckej centrálnej banky. "Ak vezmeme do úvahy spomaľovanie rastu ekonomiky eurozóny, tak podľa môjho názoru by úprava úrokových sadzieb mala byť viac postupná," dodal.



V septembri aj októbri zvýšila ECB úrokové sadzby o 75 bázických bodov. V decembri tempo zmiernila na 50 bodov a očakáva sa, že v tomto rozsahu zvýši úrokové sadzby aj vo februári a v marci.