J. Tlapa sa chce najprv detailne informovať s procesmi v NDS

Bratislava 10. apríla (TASR) – Prioritou nového generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraja Tlapu na najbližšie obdobie bude poctivé a detailné oboznámenie sa s procesmi, ktoré sa v NDS uskutočňujú a ktoré sa vykonávali v minulosti. Pre TASR to uviedla hovorkyňa diaľničiarov Michaela Michalová.



"Nový generálny riaditeľ NDS Juraj Tlapa začal okamžite po svojom vymenovaní do funkcie s auditom a analýzou súčasnej situácie v podniku," priblížila Michalová. Tlapu vymenoval v uplynulých dňoch do funkcie minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). "Chcem vás uistiť, že prvé kroky nového generálneho riaditeľa budú viesť najmä k auditu súčasnej situácie v NDS a hlavne v súvislosti s prípravou nového mýtneho tendra," podotkol Doležal vo štvrtok (9. 4.). V tejto veci chce minister úzko spolupracovať aj s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽaNO), aby bol nový tender nastavený optimálne.



Nový generálny riaditeľ v minulosti pôsobil vo Vodohospodárskych stavbách - ekologický podnik ako predseda predstavenstva a obchodný riaditeľ. Tlapa je podľa rezortu dopravy dlhoročným a rešpektovaným odborníkom v oblasti výstavby strategickej infraštruktúry.