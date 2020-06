J. Vach: Predbežné výsledky auditu v SEPS ukazujú plytvanie

Bratislava 23. júna (TASR) – Nové vedenie Slovenskej elektrifikačnej prenosovej sústavy (SEPS) počas posledných týždňov identifikovalo viaceré nedostatky a chybné procesy. Ide napríklad o kontroverzný predaj bývalého sídla spoločnosti či obmedzený počet firiem, ktoré sa zúčastňujú na verejných obstarávaniach vyhlásených spoločnosťou. Výsledky zatiaľ nie sú kompletné, zisťovanie sa ešte neskončilo, povedal v utorok na brífingu predseda predstavenstva SEPS Jaroslav Vach.



Vedenie SEPS napríklad odhalilo konflikt záujmov finančného riaditeľa spoločnosti, ktorý podľa Vacha zabezpečil predaj budovy jedinému záujemcovi v súťaži, a cez spriaznenú realitnú kanceláriu aj predaj bytov po rekonštrukcii tejto budovy. "Nerozumieme tomu, ako sa môže stať, že v Bratislave je jeden jediný záujemca. Zároveň, vnímame veľmi silný konflikt záujmov, kde finančný riaditeľ ako majiteľ realitnej kancelárie v zásade riadi tento proces od začiatku až do konca, následne zabezpečuje predaj bytových jednotiek, a ešte si tam kupuje priestory a zriaďuje sídlo," uviedol Vach. Nový predseda predstavenstva je presvedčený, že celý prípad by sa mal preskúmať, a uviedol, že podá podnet na príslušné orgány.



Šéfovi štátnej SEPS sa tiež nepáči, že zatiaľ čo do roku 2008 si firma zabezpečovala monitoring prenosových sietí vo vlastnej réžii, neskôr si túto službu kupovala od súkromnej spoločnosti. "Keď sme si robili prieskumy, táto aktivita sa dá interne zabezpečiť oveľa lacnejšie. Po tak dlhom období by sme boli v stave, že máme techniku, máme vyškolených ľudí v tejto oblasti a máme možnosť rozvíjať podnikateľský zámer, lebo o túto službu je na trhu záujem," uviedol Vach. Od roku 2010 do roku 2018 zaplatil SEPS za tieto služby viac ako osem miliónov eur.



Podľa Vacha má súčasné vedenie tiež podozrenie na kartely a dohody firiem pri súťažiach i verejnom obstarávaní. Podpredseda predstavenstva Martin Riegel uviedol, že v SEPS úspešne súťaží pomerne úzky okruh spoločností s ešte užším okruhom konečných užívateľov výhod. "Argumenty sú také, že vzhľadom na históriu musí byť kvalita služieb dodržaná, a preto je len obmedzený okruh uchádzačov," uviedol Riegel a zdôraznil, že nové vedenie je pripravené zaradiť do verejného obstarávania všetkých potenciálnych dodávateľov.



Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) zdôraznil, že Slovensko nemá "zdravé" verejné financie. "Práve tieto príklady ukazujú, že efektivita v štáte je nevyhnutná, a sú v nej skryté prostriedky, ktoré musia byt použité v prospech občanov," povedal Heger. Každý úradník, ktorý je v službách štátu, musí podľa ministra veľmi zodpovedne pristupovať k tomu, ako každé euro používa a míňa.