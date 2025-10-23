< sekcia Ekonomika
J. Viskupič: Samosprávy by mali byť vyňaté z dlhovej brzdy
Autor TASR
Trnava 23. októbra (TASR) - Samosprávy by mali byť podľa predsedu združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefa Viskupiča vyňaté z uplatňovania pravidiel dlhovej brzdy. Navrhuje, aby sa riadili výlučne ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Volá preto po úprave ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Dlhová brzda vplýva podľa Viskupiča na samosprávy oveľa silnejšie ako na samotný štát. „Celkovú sumu verejného dlhu ale samospráva nespôsobila, participuje na nej len niečo viac ako jedným percentom. Preto by mali byť jej parametre úplne inak koncipované a samospráva by mala mať svoj vlastný prístup, výlučne podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý je prísny,“ povedal pre TASR.
Deklaroval, že združenie SK8 požiadalo predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD), aby prišlo k úprave ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. „Keďže je to ústavný konštrukt, bude potrebná aj ústavná väčšina. Budem sa preto snažiť hľadať oporu nielen v radoch koalície, ale aj opozície. Samospráva pri súčasnom stave veľmi trpí a dotýka sa to každého jedného rozpočtu,“ podčiarkol Viskupič.
Hovoril tiež o rozdielnej interpretácii vplyvu parametrov dlhovej brzdy rezortom financií a Radou pre rozpočtovú zodpovednosť. Samosprávy podľa jeho slov pri zostavovaní „umelo nafukujú“ budúcoročné rozpočty, aby sa z opatrnosti vyhli realizácii rozpočtových zmien počas roka 2026. „Nie je totiž v súčasnosti isté, či sa samosprávy realizovaním rozpočtových zmien v budúcom roku nedostanú do rozporu s ústavným zákonom,“ dodal.
