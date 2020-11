Weidmann: ECB nemá mandát na angažovanie sa v boji proti zmene klímy

Frankfurt nad Mohanom 20. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) nemá mandát na to, aby sa priamo podieľala na boji proti klimatickej zmene. Povedal to šéf nemeckej centrálnej banky Bundesbank Jens Weidmann, podľa ktorého väčší aktivizmus v tomto smere by mohol podkopať nezávislosť ECB.



Klimatické zmeny predstavujú stále väčšie riziko pre vývoj globálnej ekonomiky, čo vedie k diskusiám, akú úlohu by v boji proti zmene klímy mali hrať centrálne banky. Na väčší aktivizmus banky v tejto oblasti vyzýva napríklad šéfka ECB Christine Lagardová. Na druhej strane Weidmann, ktorý patrí ku konzervatívnemu krídlu, presadzuje, aby v boji proti klimatickej zmene hrala centrálna banka iba obmedzenú úlohu.



Ako povedal, aktívna úloha ECB v klimatickej politike, alebo aj v ďalších politických oblastiach, môže podkopať nezávislosť banky a v konečnom dôsledku ohroziť jej schopnosť udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne. Podľa neho je nezávislosť ECB záväzkom, na ktorý by sa banka mala sústrediť v prvom rade.



"Centrálni bankári nemajú oprávnenie na korigovanie činnosti alebo nečinnosti politikov," povedal Weidmann. Ako dodal, banka nezískala nezávislosť preto, aby robila rozhodnutia, ktoré samotní politici nie sú ochotní urobiť.



Jednou z tém, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje, je úprava programu nákupu dlhopisov zo strany ECB s cieľom zvýhodniť takzvané zelené dlhopisy. Weidmann s tým nesúhlasí. "ECB nemá čo penalizovať, alebo dotovať určité priemyselné odvetvia. To je na rozhodnutí vlád a parlamentov," povedal šéf Bundesbank.