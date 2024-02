J. Williams očakáva začiatok redukcie sadzieb Fedom neskôr v roku

New York 25. februára (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) by mohla pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb "v neskoršom období roka". Uviedol to koncom tohto týždňa prezident Federálnej rezervnej banky v New Yorku John Williams. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Ak vychádzam z údajov za posledný mesiac, tak môj celkový názor na ekonomiku sa v podstate nezmenil," povedal Williams v rozhovore pre americký spravodajský portál Axios. Pokrok v oblasti inflácie, čo sa týka jej smerovania k inflačnému cieľu Fedu na úrovni 2 %, môže byť podľa neho "mierne hrboľatý", celkovo však inflácia aj ekonomika idú "správnym smerom".



Vzhľadom na tento vývoj sa Williams domnieva, že by bolo vhodné ustúpiť zo súčasnej reštriktívnej menovej politiky, avšak pravdepodobne v neskoršom období tohto roka. Dal tak najavo podobný postoj ako mnohí ďalší predstavitelia Fedu v poslednom období, ktorí sa v súvislosti s redukciou úrokových sadzieb začali vyjadrovať opatrnejšie a termín začali posúvať na neskoršie obdobie.



Najvýraznejšie sa v týchto dňoch vyjadril guvernér Fedu Christopher Waller. Povedal, že americká centrálna banka by mala so znižovaním úrokových sadzieb počkať "ešte pár mesiacov".



Následné vyjadrenia Williamsa tak šance na oddialenie začiatku redukcie sadzieb opäť zvýšili. Williams ako podpredseda menového výboru Fedu má výrazný vplyv na určovanie menovej politiky banky, ktorá od júla udržuje kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 5,25 % až 5,50 %. To je takmer 23-ročné maximum.



V reakcii na prejavy predstaviteľov Fedu investičná banka Goldman Sachs upravila svoju pôvodnú prognózu redukcie úrokových sadzieb v USA. Pôvodne počítala s tým, že centrálna banka by mohla pristúpiť k prvému zníženiu sadzieb v máji tohto roka, teraz však už májovú redukciu nepredpokladá.