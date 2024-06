J. Williams: Úrokové sadzby Fedu budú časom postupne klesať

New York 18. júna (TASR) - Úrokové sadzby amerického Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, budú časom postupne klesať. Vyhlásil to v utorok prezident Fedu v štáte New York John Williams. Odmietol však povedať, kedy môže centrálna banka začať s uvoľňovaním svojej menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Williams v rozhovore pre televíznu reláciu Fox Business uviedol, že očakáva postupný pokles úrokových sadzieb v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. To bude podľa neho odrážať skutočnosť, že inflácia sa vracia k cieľu centrálnej banky na úrovni 2 % a ekonomika udržateľne rastie.



Na otázku, či Fed začne so znižovaním sadzieb v septembri, ako trhy očakávajú, Williams odpovedal, že nebude robiť predpovede. To, čo sa stane, bude závisieť od údajov z ekonomiky. Dodal pritom, že veci sa vyvíjajú "správnym smerom", pokiaľ ide o potenciálne uvoľnenie menovej politiky.



Williamsove komentáre sú prvými verejnými poznámkami od minulotýždňového zasadnutia Fedu, na ktorom jeho predstavitelia ponechali základnú úrokovú sadzbu nezmenenú v rozmedzí 5,25 % - 5,50 %.



Fed zverejnil tiež aktualizované ekonomické projekcie, na základe ktorých analytici upravili svoje prognózy. Najnovšie tak predpovedajú jednu redukciu úrokových sadzieb v tomto roku namiesto troch, s ktorými počítali ešte v marci v dôsledku vyššej než očakávanej inflácie v prvých mesiacoch 2024.



Williams pripomenul, že pre Fed je "úlohou číslo jeden zabezpečiť, aby sa inflácia vrátila späť na úroveň 2 %". Odmietol pritom myšlienku, že centrálna banka by tolerovala infláciu okolo 3 %.



Upozornil tiež, že niektoré nedávne údaje z trhu práce môžu byť nadhodnotené a ich potvrdenie alebo revízia budú chvíľu trvať. USA majú podľa neho stále veľmi silný pracovný trh, ale poukázal tiež na určité spomalenie pri nábore.