J. Yellenová: Hraničným termínom na zvýšenie dlhu je naďalej 1. jún

Washington 21. mája (TASR) - Americká ministerka financií Janet Yellenová uviedla, že 1. jún je naďalej hraničným termínom, do ktorého je potrebné dlhový strop zvýšiť, ak má federálna vláda pokračovať v plnení svojich záväzkov. Zároveň dodala, že šance na získanie dostatočného objemu peňazí na preklenutie obdobia do 15. júna, keď sa očakávajú vyššie príjmy z daní, sú dosť nízke. Informovala o tom agentúra Reuters.



Yellenová v programe spoločnosti NBC Meet the Press varovala, že ak Kongres dlhový strop nezvýši, bude musieť vláda robiť veľmi náročné rozhodnutia pri plnení záväzkov voči federálnym zamestnancom. "V mojom poslednom liste som Kongresu dala najavo, že podľa našich prepočtov nebudeme schopní na začiatku júna a pravdepodobne už 1. júna splácať všetky naše záväzky," povedala Yellenová. Dodala, že ministerstvo bude údaje ďalej aktualizovať a Kongres pravidelne informovať, svoj doterajší odhad vývoja situácie však Yellenová zatiaľ nemení. "Aj naďalej predpokladám, že 1. jún je hraničný termín," uviedla.



Americký prezident Joe Biden v nedeľu pred odletom z Hirošimy, kde sa konal samit lídrov G7, uviedol, že ešte v tento deň bude o probléme dlhového stropu diskutovať s predsedom Snemovne reprezentantov, republikánom Kevinom McCarthym. Dodal, že je ochotný diskutovať o znížení výdavkov, aj o úprave v oblasti daní, viaceré najnovšie návrhy republikánov však označil za "neprijateľné" a republikánov vyzval, aby aj oni urobili určité ústupky. Biden zároveň naznačil, že niektorí republikáni v Kongrese majú záujem na defaulte USA, aby následné katastrofálne následky pre ekonomiku zabránili demokratovi Bidenovi zvíťaziť v budúcoročných prezidentských voľbách.