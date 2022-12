J. Yellenová: Inflácia sa do konca budúceho roka výrazne zmierni

Washington 12. decembra (TASR) - Americká ministerka financií Janet Yellenová očakáva, že ak nedôjde k nečakanému vývoju udalostí, inflácia by ku koncu roka 2023 mala dosahovať omnoho nižšie úrovne. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Som presvedčená, že do konca roka budeme mať omnoho nižšiu mieru inflácie, samozrejme, ak medzitým nedôjde k neočakávaným šokom," povedala Yellenová v nedeľu (11. 12.) v relácii televízie CBS. Na otázku, či hrozí USA recesia, bývalá prezidentka americkej centrálnej banky (Fed) povedala, že riziko tu je, recesia však podľa nej nie je nevyhnutným faktorom na zmiernenie inflácie.



Ako dodala, verí, že prudké zrýchlenie inflácie, ktoré USA zaznamenali v tomto roku, nebude dlhodobou záležitosťou. Navyše americká vláda získala nemálo skúseností, čo sa týka prudkého rastu cien, už v 70. rokoch minulého storočia.



Yellenová zverejnila svoj odhad vývoja inflácie iba niekoľko dní pred zasadnutím Fedu, na ktorom centrálna banka s veľkou pravdepodobnosťou opätovne zvýši úrokové sadzby. Viacerí analytici však počítajú s tým, že zvýšenie by tentoraz malo byť miernejšie než počas predchádzajúcich zasadnutí, na ktorých Fed zvýšil úrokové sadzby štyrikrát po sebe o 75 bázických bodov. Na zasadnutí, ktoré sa uskutoční 13. - 14. decembra, by mala americká centrálna banka zvýšiť sadzby o 50 bázických bodov.