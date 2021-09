J. Yellenová: Kongres musí zvýšiť dlhový strop do 18. októbra

Washington 28. septembra (TASR) - Americká ministerka financií Janet Yellenová povedala v utorok zákonodarcom, že vláde sa môžu do 18. októbra minúť peniaze, ak Kongres dovtedy nezvýši dlhový strop alebo nepozastaví jeho platnosť. Dovtedy totiž ministerstvo financií vyčerpá všetky mimoriadne zdroje.



"Očakávame, že ministerstvu financií zostanú v tej chvíli len veľmi obmedzené zdroje, ktoré sa rýchlo vyčerpajú," povedala Yellenová pred Bankovým výborom Senátu.



"Nie je isté, či budeme môcť po tomto dátume plniť všetky štátne záväzky," uviedla predtým Yellenová v liste adresovanom kongresmanom po tom, čo republikáni v Senáte odmietli zvýšenie dlhového stropu.



Yellenová v utorok pred Bankovým výborom Senátu uviedla, že ak Kongres do spomínaného dátumu dlhový strop nezvýši, bude to "katastrofálna" udalosť, ktorá spustí "finančnú krízu a kalamitu".



V utorok kongresmanov na včasné zvýšenie dlhového stropu vyzval aj šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell, ktorý sa v opačnom prípade obáva platobnej neschopnosti vlády.