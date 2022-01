J. Yellenová: Omikron zabrzdí, ale nevykoľají rast ekonomiky USA

Washington 19. januára (TASR) - Najnovší variant koronavírusu omikron zasiahne v nadchádzajúcich mesiacoch ekonomický rast USA, ale nevykoľají ho. Vyhlásila to v stredu americká ministerka financií Janet Yellenová.



"Áno, omikron predstavuje výzvu a pravdepodobne ovplyvní niektoré údaje v nadchádzajúcich mesiacoch, ale som si istá, že nevykoľají jedno z najsilnejších období hospodárskeho rastu za celé storočie," povedala Yellenová na konferencii starostov v stredu vo Washingtone.



Pripomenula, že "nič nie je zaručené" a existuje veľmi reálna hrozba, že omikron zasiahne zotavovanie sa hospodárstva.



Tento variant koronavírusu už spôsobil prudký nárast počtu infikovaných a prípadov karantény, čo bráni mnohým Američanom ísť do práce.



Letecké spoločnosti napríklad od Vianoc zrušili tisíce letov pre nedostatok personálu. V dôsledku prudkého šírenia omikronu sa očakáva spomalenie hospodárskeho rastu USA v 1. štvrťroku 2022, predpovedajú ekonómovia.



Yellenová však trvá na tom, že americký plán záchrany, ktorý Kongres schválil v marci 2021 na podnet prezidenta Joea Bidena len niekoľko týždňov po jeho nástupe do úradu, "funguje ako vakcína pre americkú ekonomiku a chráni jej zotavovanie sa aj v prípade nových variantov".



Ochrana nie je úplná, ale je veľmi silná a chráni komunity pred najvážnejšími ekonomickými dôsledkami omikronu aj predchádzajúceho variantu delta, zdôraznila ministerka a pripomenula, že miestnym vládam bolo pridelených 350 miliárd USD (307,91 miliardy eur) z núdzového balíka pomoci.



Prvý rok pandémie "zdecimoval vládne rozpočty" a vynútil si masové prepúšťanie, povedala Yellenová. Vládne programy pomoci však umožnili komunitám lepšie sa pripraviť na omikron a bojovať proti nemu, keď sa začal šíriť, dodala.



(1 EUR = 1,1367 USD)