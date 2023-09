J. Yellenová: USA pozorne monitorujú situáciu v čínskej ekonomike

Naí Dillí 8. septembra (TASR) - Spojené štáty "pozorne" monitorujú čínsku ekonomiku, druhú najväčšiu na svete, keďže jej spomalenie vyvoláva obavy o globálny rast. Uviedla to v piatok americká ministerka financií USA Janet Yellenová pred dvojdňovým samitom skupiny G20 v indickom Naí Dillí. TASR správu prevzala z AFP.



Mnohí majú obavy z problémov ázijského giganta, pričom hrozba recesie v Európe a vysoká inflácia vo veľkých ekonomikách prispievajú k poklesu dopytu po čínskom tovare.



"Čína čelí rôznym krátkodobým aj dlhodobým globálnym výzvam, ekonomickým problémom, ktoré pozorne sledujeme," povedala Yellenová novinárom v Naí Dillí.



Poznamenala tiež, že Čína má dosť politického priestoru na riešenie týchto výziev.



Čínsky prezident Si Ťin-pching nepríde na stretnutie lídrov G20 v čase zvýšeného obchodného a geopolitického napätia so Spojenými štátmi a Indiou, s ktorou má dlhú a spornú hranicu.



Neprítomnosť Si Ťin-pchinga ovplyvní snahu Washingtonu, aby skupina G20 zostala hlavným fórom globálnej hospodárskej spolupráce, a tiež jeho úsilie o finančnú pomoc pre rozvojové krajiny. To zahŕňa plán na zvýšenie úverovej sily Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu pre rozvíjajúce sa krajiny o približne 200 miliárd USD (186,74 miliardy eur) ako lepšiu alternatívu k čínskej iniciatíve Novej hodvábnej cesty.



Yellenová uviedla, že ju prekvapila sila globálneho rastu a to, aká odolná je globálna ekonomika napriek rizikám.



"Aj keď existujú riziká a niektoré krajiny určite zasiahli, celkovo je globálna ekonomika odolná," dodala.



(1 EUR = 1,071 USD)