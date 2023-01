J. Yellenová: USA zrejme už na budúci týždeň narazia na dlhový strop

Washington 13. januára (TASR) - Americká ministerka financií Janet Yellenová varovala, že Spojené štáty pravdepodobne 19. januára narazia na zákonný limit svojho dlhu. To prinúti ministerstvo financií prijať "mimoriadne opatrenia", aby zabránilo platobnej neschopnosti. Preto vyzvala Kongres, aby urýchlene zvýšil dlhový strop. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Ministerstvo financií bude po dosiahnutí tohto limitu musieť začať prijímať určité mimoriadne opatrenia, aby zabránilo nesplácaniu tomu, že sa USA dostanú do platobnej neschopnosti," uviedla Yellenová v liste adresovanom lídrom Kongresu, v ktorom vyzvala zákonodarcov, aby urýchlene konali a zvýšili dlhový strop.



"Hoci ministerstvo financií v súčasnosti nedokáže odhadnúť, ako dlho nám mimoriadne opatrenia umožnia pokračovať v splácaní vládnych záväzkov, je nepravdepodobné, že by sa hotovosť a mimoriadne opatrenia vyčerpali pred začiatkom júna," dodala v liste.