Yellenová: Zelená transformácia si vyžiada tri bilióny USD ročne

Rio de Janeiro 28. júla (TASR) - Globálny prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo si do roku 2050 vyžiada každoročne tri bilióny amerických dolárov (2,76 miliardy eur) nového kapitálu, čo je oveľa viac v porovnaní so súčasným financovaním, zaplnenie tejto medzery je však zároveň najväčšou hospodárskou príležitosťou 21. storočia, vyhlásila v sobotu (27. 7.) americká ministerka financií Janet Yellenová.



Dosiahnutie cieľov nulových čistých emisií zostáva podľa Yellenovej hlavnou prioritou amerického prezidenta Joea Bidena a jeho viceprezidentky Kamaly Harrisovej, ktorá sa usiluje o zvolenie v novembrových prezidentských voľbách. Zelená transformácia si však vyžaduje vedenie ďaleko za hranicami USA, zdôraznila ministerka. Zanedbávanie riešenia klimatickej zmeny a straty prírody a biodiverzity nie je len zlá environmentálna politika, je to aj zlá hospodárska politika, povedala Yellenová.



Bohaté ekonomiky v roku 2022 poskytli a prostredníctvom medzinárodných rozvojových bánk zmobilizovali rekordných 116 miliárd USD na financovanie opatrení v oblasti klímy pre rozvíjajúce sa krajiny. Potreba financovania je najväčšou hospodárskou príležitosťou 21. storočia a môže byť využitá na podporu udržateľného a inkluzívnejšieho rastu, a to aj pre krajiny, ktoré trpia nedostatkom investícií, poznamenala Yellenová počas návštevy brazílskeho mesta Belém, ktoré je vstupnou bránou do Amazónie.



(1 EUR = 1,086 USD)