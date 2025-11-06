< sekcia Ekonomika
Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda
Podľa vedúceho Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva SPU a člena poroty Jána Mezeya bola tohtoročná úroda jabĺk dobrá.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nitra 6. novembra (TASR) - Jablkom roka 2025 sa stala odroda Fengapi, ktorá sa predáva pod obchodným názvom Tessa. Výsledok súťaže vyhlásili vo štvrtok v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre.
Súťaž každoročne organizuje Ovocinárska únia (OÚ) SR, SPU v Nitre a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Predseda OÚ Marián Varga skonštatoval, že Fengapi je veľmi perspektívnou odrodou jabĺk, ktorá vyhrala súťaž už vlani. Podľa odborníkov ide o modernú odrodu jabĺk vyšľachtenú významnými talianskymi šľachtiteľmi. Jablká sú typické súmerným vzhľadom, dužina je pevná, chrumkavá a sladká s korenistým nádychom. Dlho vydrží aj v domácnostiach na stoloch.
Ako uviedol pestovateľ víťazných jabĺk, ovocinár z Veselého pri Piešťanoch Marián Bednár, odroda Fengapi je na slovenskom trhu pomerne nová. „Ešte si len získava srdcia zákazníkov. Je zaujímavá tým, že je extrémne chrumkavá, veľmi tvrdá a má zvláštnu exotickú chuť po marakuji a mangu. Je to úplne iná chuť, než na akú sme zvyknutí pri jablkách z našich zemepisných šírok,“ vysvetlil Bednár.
Pri udeľovaní titulu Jablko roka hodnotí porota viaceré vlastnosti jabĺk. „Je to v prvom rade celkový vzhľad. To je taký základ a potom sa už ide až do detailov, či má stopku, či nemá nejaké fliačiky... To všetko komisia zhodnocuje a posudzuje. Rozhoduje predovšetkým farba, vôňa pri degustácii a chuťové vlastnosti,“ zhodnotil Varga.
Podľa vedúceho Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva SPU a člena poroty Jána Mezeya bola tohtoročná úroda jabĺk dobrá. „Kvalita našich slovenských jabĺk je veľmi vysoká v porovnaní s okolitými krajinami. Aj na základe našich analýz, ktoré robíme na SPU v Nitre, si dovolím tvrdiť, že cukornatosť i kyseliny boli na lepšej úrovni ako u zahraničných jabĺk,“ doplnil Mezey.
Súťaž každoročne organizuje Ovocinárska únia (OÚ) SR, SPU v Nitre a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Predseda OÚ Marián Varga skonštatoval, že Fengapi je veľmi perspektívnou odrodou jabĺk, ktorá vyhrala súťaž už vlani. Podľa odborníkov ide o modernú odrodu jabĺk vyšľachtenú významnými talianskymi šľachtiteľmi. Jablká sú typické súmerným vzhľadom, dužina je pevná, chrumkavá a sladká s korenistým nádychom. Dlho vydrží aj v domácnostiach na stoloch.
Ako uviedol pestovateľ víťazných jabĺk, ovocinár z Veselého pri Piešťanoch Marián Bednár, odroda Fengapi je na slovenskom trhu pomerne nová. „Ešte si len získava srdcia zákazníkov. Je zaujímavá tým, že je extrémne chrumkavá, veľmi tvrdá a má zvláštnu exotickú chuť po marakuji a mangu. Je to úplne iná chuť, než na akú sme zvyknutí pri jablkách z našich zemepisných šírok,“ vysvetlil Bednár.
Pri udeľovaní titulu Jablko roka hodnotí porota viaceré vlastnosti jabĺk. „Je to v prvom rade celkový vzhľad. To je taký základ a potom sa už ide až do detailov, či má stopku, či nemá nejaké fliačiky... To všetko komisia zhodnocuje a posudzuje. Rozhoduje predovšetkým farba, vôňa pri degustácii a chuťové vlastnosti,“ zhodnotil Varga.
Podľa vedúceho Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva SPU a člena poroty Jána Mezeya bola tohtoročná úroda jabĺk dobrá. „Kvalita našich slovenských jabĺk je veľmi vysoká v porovnaní s okolitými krajinami. Aj na základe našich analýz, ktoré robíme na SPU v Nitre, si dovolím tvrdiť, že cukornatosť i kyseliny boli na lepšej úrovni ako u zahraničných jabĺk,“ doplnil Mezey.