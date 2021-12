JACDEC: Pandémia tlmí leteckú dopravu, výsledkom je však menej nehôd

Berlín 31. decembra (TASR) - Pokles objemu leteckej dopravy v dôsledku koronavírusovej pandémie mal jeden pozitívny efekt. Bolo ním prudké zníženie počtu leteckých katastrof, a tým pádom aj počtu obetí, napísala v piatok agentúra DPA.



"Za rok 2021 sme zaznamenali 168 smrteľných úrazov. To je takmer o polovicu menej v porovnaní s rokom 2020 a dokonca až o 505 prípadov menej ako je priemer za uplynulých 25 rokov," povedal Jan-Arwed Richter z nemeckého Centra pre vyhodnocovanie údajov o pádoch lietadiel (JACDEC), ktoré sa venuje globálnej bezpečnostnej analýze komerčného letectva už od roku 1989. Organizácia do štatistiky pridáva všetky incidenty lietadiel s hmotnosťou nad 5,7 tony alebo s viac ako 19 sedadlami.



Podľa analýzy JACDEC, pripravenej pre februárové číslo leteckého magazínu Aero International – ktoré s predstihom dostala agentúra DPA –, bolo pri leteckých nehodách na celom svete v roku 2021 zničených alebo neopraviteľne poškodených 30 komerčných lietadiel.



Výskumníci napočítali po celom svete celkovo 671 incidentov, z ktorých sa však mnohé stali s menšími vrtuľovými lietadlami alebo pri nákladných alebo skúšobných letoch. V Spojených štátoch sa napríklad odohrali štyri veľké nehody, avšak bez ľudských obetí.



JACDEC ako najhoršiu nehodu za rok 2021 uvádza haváriu Boeingu 737-500 pri Indonézii, pri ktorej 9. januára zahynulo 62 ľudí. Príčina nešťastia je stále v štádiu vyšetrovania.



Podľa Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) bolo v roku 2021 celosvetovo prepravených 2,3 miliardy cestujúcich. Pre rok 2022 asociácia počíta s nárastom na 3,4 miliardy cestujúcich, čo by bolo približne rovnako ako v roku 2014. DPA pripomenula, že pred "kolapsom" leteckej dopravy spôsobeným pandémiou bol počet prepravených cestujúcich štyri a pol miliardy za rok.