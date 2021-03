Jack Ma už nie je najbohatší muž Číny, klesol až na štvrté miesto

Peking 2. marca (TASR) - Zakladateľ čínskeho internetového obchodu Alibaba a skupiny Ant Group Jack Ma prišiel o titul najbohatšieho muža Číny. Ukázal to v utorok najnovší rebríček časopisu Hurun. Čínske regulačné úrady podrobili totiž jeho "impérium" prísnej kontrole, z čoho ťažili najmä rivali.



Jack Ma a jeho rodina obsadili v rokoch 2019 a 2020 prvé miesto v rebríčku najbohatších Číňanov, ktorý každý rok zostavuje časopis Hurun. Ale tento rok sa prepadli až na štvrté miesto. Predbehli ich výrobca balenej vody Nongfu Spring Čung Šan-šan, po ktorom nasledujú Ma Chua-tcheng alebo Pony Ma, majiteľ spoločnosti Tencent (vlastník aplikácie WeChat) a Colin Huang, majiteľ elektronického obchod Pinduoduo.



K vypadnutiu Jacka Ma z prvej trojky došlo po tom, ako čínske regulačné úrady "pritiahli uzdu" spoločnostiam Ant Group a Alibaba v rámci protimonopolných opatrení, uvádza sa v správe časopisu Hurun.



Jack Ma začal mať ťažkosti po svojom prejave vlani 24. októbra, v ktorom kritizoval čínsky regulačný systém. To viedlo k pozastaveniu prvotnej verejnej ponuky (IPO) akcií jeho skupiny Ant Group len niekoľko dní pred jej plánovaným spustením. Regulačné úrady odvtedy sprísnili protimonopolné kontroly v technologickom sektore v Číne. A v decembri 2020 začal príslušný úrad oficiálne protimonopolné vyšetrovanie internetového obchodu Alibaba.



Čínske regulačné úrady vyzvali tiež skupinu Ant, aby niektoré zo svojich obchodov začlenila do finančnej holdingovej spoločnosti, ktorá tak bude regulovaná ako tradičné finančné firmy. Jack Ma, ktorý sa nevyhýbal svetlu reflektorov, po kritike na adresu úradov zmizol približne na tri mesiace z očí verejnosti. To vyvolalo špekulácie o jeho mieste pobytu. Znovu sa objavil až koncom januára v 50-sekundovom videu na online ceremónii jeho charitatívnej organizácie na podporu vidieckych učiteľov.



Aktuálne najbohatší muž Číny Čung Šan-šan obsadil prvú priečku v rebríčku predovšetkým vďaka nárastu cien akcií jeho spoločnosti Nongfu Spring a výrobcu vakcín Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, v ktorom má tiež kontrolný podiel. Hodnota jeho majetku sa odhaduje na 550 miliárd jüanov (70,54 miliardy eur).



Aj majetok zakladateľa spoločnosti Tencent Ponyho Ma v priebehu minulého roka strmo vzrástol, až o 70 % na 480 miliárd CNY (61,56 miliardy eur). A hodnota majetku Colina Huanga z Pinduoduo vyskočila až o 283 % na 450 miliárd CNY. Na porovnanie, hodnota majetku Jacka Ma a jeho rodiny sa údajne zvýšila o 22 % na 360 miliárd CNY. Piatu priečku v nebíčku obsadil Čang I-ming, zakladateľ spoločnosti ByteDance, ktorej patrí aplikácia TikTok.



V rámci celosvetového rebríčka Hurun Global Rich List sa najbohatším mužom stal majiteľ americkej spoločnosti Tesla Elon Musk s majetkom v hodnote 197 miliárd USD (163,44 miliardy eur). Nasledujú Jeff Bezos, vlastník internetového obchodu Amazon s majetkom 189 miliárd USD, a tretia priečka patrí Francúzovi Bernardovi Arnaultovi zo spoločnosti LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) s majetkom v hodnote 114 miliárd USD.



(1 EUR = 7,7970 CNY; 1 EUR = 1,2053 USD)