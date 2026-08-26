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Jacková: Poisťovne evidujú po búrkach škody za 6,5 milióna eur
Veterná smršť a búrka sa vo štvrtok (20. 8.) prehnali Bratislavou i západným Slovenskom.
Autor TASR
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Bratislava 26. augusta (TASR) - Necelý týždeň po živelných búrkach evidujú členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) už vyše 2500 nahlásených škôd v predpokladanej výške približne 6,5 milióna eur. Oproti hláseniam tesne po víkende sa počet škôd aj ich odhadovaná výška takmer zdvojnásobili. TASR o tom informovala hovorkyňa SLASPO Eva Irgel Jacková. Vyčíslené škody zahŕňajú živelné udalosti, ktoré sa začali 20. augusta v okolí Bratislavy a pokračovali až do víkendu na východnom Slovensku.
„Búrka, ktorá postupovala od západného Slovenska, spojená so silným vetrom, intenzívnymi zrážkami a krupobitím, spôsobila najmä poškodenia striech, fasád, okien, balkónov, terás, komínov a ďalších častí nehnuteľností, s následným zatečením do interiérov. Padajúce stromy, konáre a odletené predmety poškodili ploty, vybavenie dvorov aj motorové vozidlá. Na automobiloch boli najčastejšie hlásené rozbité sklá, preliačiny a poškodenia karosérie. Evidované boli aj škody na domácich elektrospotrebičoch v dôsledku výpadkov elektrickej energie,“ priblížila hovorkyňa.
Poisťovne posilnili kapacity na likvidáciu škôd a prednostne riešia prípady súvisiace so živelnými udalosťami z minulého týždňa, najmä tie, ktoré závažným spôsobom zasahujú do bežného života poistených, napríklad, ak sa domácnosť stane dočasne neobývateľnou. Viaceré poisťovne podľa SLASPO vybavujú poistné udalosti v zrýchlenom režime. „Škody posudzujú zjednodušene a prednostne, pričom v mnohých prípadoch nie je potrebná osobná obhliadka a poistnú udalosť možno vybaviť na základe zaslanej fotodokumentácie. Cieľom všetkých uvedených opatrení je urýchliť likvidáciu poistných udalostí a poskytnúť poškodeným poistné plnenie v čo najkratšom čase,“ dodala Irgel Jacková.
Ak šetrenie poistnej udalosti nie je možné ukončiť do jedného mesiaca odo dňa, keď sa poisťovňa o poistnej udalosti dozvedela, poistený môže požiadať poisťovňu o poskytnutie primeraného preddavku na poistné plnenie, teda o zálohu. SLASPO zdôrazňuje, že je dôležité nepodceňovať význam poistenia a priebežne si overovať, či rozsah poistného krytia a poistná suma zodpovedajú skutočnej hodnote majetku.
Veterná smršť a búrka sa vo štvrtok (20. 8.) prehnali Bratislavou i západným Slovenskom. Z piatka (21. 8.) na sobotu (22. 8.) zasiahla nočná veterná smršť viacero obcí v okrese Rimavská Sobota. Výpadky dodávky elektriny evidovali po búrkach v sobotu aj na východnom a strednom Slovensku, hasiči zasahovali aj napríklad v Žilinskom kraji.
„Búrka, ktorá postupovala od západného Slovenska, spojená so silným vetrom, intenzívnymi zrážkami a krupobitím, spôsobila najmä poškodenia striech, fasád, okien, balkónov, terás, komínov a ďalších častí nehnuteľností, s následným zatečením do interiérov. Padajúce stromy, konáre a odletené predmety poškodili ploty, vybavenie dvorov aj motorové vozidlá. Na automobiloch boli najčastejšie hlásené rozbité sklá, preliačiny a poškodenia karosérie. Evidované boli aj škody na domácich elektrospotrebičoch v dôsledku výpadkov elektrickej energie,“ priblížila hovorkyňa.
Poisťovne posilnili kapacity na likvidáciu škôd a prednostne riešia prípady súvisiace so živelnými udalosťami z minulého týždňa, najmä tie, ktoré závažným spôsobom zasahujú do bežného života poistených, napríklad, ak sa domácnosť stane dočasne neobývateľnou. Viaceré poisťovne podľa SLASPO vybavujú poistné udalosti v zrýchlenom režime. „Škody posudzujú zjednodušene a prednostne, pričom v mnohých prípadoch nie je potrebná osobná obhliadka a poistnú udalosť možno vybaviť na základe zaslanej fotodokumentácie. Cieľom všetkých uvedených opatrení je urýchliť likvidáciu poistných udalostí a poskytnúť poškodeným poistné plnenie v čo najkratšom čase,“ dodala Irgel Jacková.
Ak šetrenie poistnej udalosti nie je možné ukončiť do jedného mesiaca odo dňa, keď sa poisťovňa o poistnej udalosti dozvedela, poistený môže požiadať poisťovňu o poskytnutie primeraného preddavku na poistné plnenie, teda o zálohu. SLASPO zdôrazňuje, že je dôležité nepodceňovať význam poistenia a priebežne si overovať, či rozsah poistného krytia a poistná suma zodpovedajú skutočnej hodnote majetku.
Veterná smršť a búrka sa vo štvrtok (20. 8.) prehnali Bratislavou i západným Slovenskom. Z piatka (21. 8.) na sobotu (22. 8.) zasiahla nočná veterná smršť viacero obcí v okrese Rimavská Sobota. Výpadky dodávky elektriny evidovali po búrkach v sobotu aj na východnom a strednom Slovensku, hasiči zasahovali aj napríklad v Žilinskom kraji.