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Jadrová elektráreň Beznau je po vlnách horúčav opäť v prevádzke
Elektráreň Beznau na severe Švajčiarska je najstaršia stále fungujúca jadrová elektráreň v Európe a vo štvrtok ju opäť pripojili k sieti.
Autor TASR
Ženeva 28. augusta (TASR) - Jadrová elektráreň Beznau vo Švajčiarsku, ktorú v priebehu posledných dvoch mesiacov viackrát odstavili pre letné vlny horúčav, je opäť v prevádzke. V piatok to oznámila švajčiarska energetická spoločnosť Axpo, píše TASR podľa agentúry AFP.
Elektráreň Beznau na severe Švajčiarska je najstaršia stále fungujúca jadrová elektráreň v Európe a vo štvrtok ju opäť pripojili k sieti. Oba jej reaktory v lete viackrát odstavili, pretože počas vlny horúčav v Európe sa prudko oteplila voda v rieke Aare, ktorú elektráreň využíva na chladenie.
Prvý reaktor je znovu v prevádzke od 21. augusta a druhý reaktor sa „teraz postupne vracia do prevádzky a očakáva sa, že v priebehu približne dvoch dní dosiahne plný výkon“.
Druhý reaktor bol odstavený 4. augusta kvôli výmene paliva, počas ktorej v aktívnej zóne reaktora vymenili 20 zo 121 palivových článkov.
Elektráreň bola odstavená aj v júni a následne v júli pre nezvyčajne teplú vodu v rieke Aare, ktorá odvádza vodu z takmer polovice švajčiarskeho územia a vlieva sa do Rýna.
Pre letné vlny horúčav museli znížiť výkon alebo dočasne prerušiť prevádzku aj viaceré iné európske jadrové elektrárne. Vo Švajčiarsku sa jadrová energia na výrobe elektriny podieľa niečo vyše jednou tretinou a dva reaktory v Beznau pokrývajú približne desatinu spotreby elektriny v krajine. Prvý reaktor bol uvedený do prevádzky v roku 1969 a druhý v roku 1971.
Elektráreň Beznau na severe Švajčiarska je najstaršia stále fungujúca jadrová elektráreň v Európe a vo štvrtok ju opäť pripojili k sieti. Oba jej reaktory v lete viackrát odstavili, pretože počas vlny horúčav v Európe sa prudko oteplila voda v rieke Aare, ktorú elektráreň využíva na chladenie.
Prvý reaktor je znovu v prevádzke od 21. augusta a druhý reaktor sa „teraz postupne vracia do prevádzky a očakáva sa, že v priebehu približne dvoch dní dosiahne plný výkon“.
Druhý reaktor bol odstavený 4. augusta kvôli výmene paliva, počas ktorej v aktívnej zóne reaktora vymenili 20 zo 121 palivových článkov.
Elektráreň bola odstavená aj v júni a následne v júli pre nezvyčajne teplú vodu v rieke Aare, ktorá odvádza vodu z takmer polovice švajčiarskeho územia a vlieva sa do Rýna.
Pre letné vlny horúčav museli znížiť výkon alebo dočasne prerušiť prevádzku aj viaceré iné európske jadrové elektrárne. Vo Švajčiarsku sa jadrová energia na výrobe elektriny podieľa niečo vyše jednou tretinou a dva reaktory v Beznau pokrývajú približne desatinu spotreby elektriny v krajine. Prvý reaktor bol uvedený do prevádzky v roku 1969 a druhý v roku 1971.