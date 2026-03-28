Jadrová energia dokáže zabezpečiť dostatok elektriny za rozumnú cenu
Jedným z mýtov je, že sú jadrové zdroje výrazne drahšie ako obnoviteľné zdroje energie (OZE).
Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Jadrové zdroje budú po dekarbonizácii energetiky dôležitou súčasťou energetického mixu, keďže dokážu zabezpečiť elektrinu aj v čase, keď nefúka vietor a nesvieti slnko. Jedným z mýtov je, že sú jadrové zdroje výrazne drahšie ako obnoviteľné zdroje energie (OZE). Zhodli sa na tom na štvrtkovej (26. 3.) konferencii Energie pre udržateľné podnikanie organizovanej Americkou obchodnou komorou (AmCham) prezident spoločnosti Westinghouse Electric Company pre Českú republiku a Slovensko Petr Brzezina a riaditeľ pre strategický rozvoj a medzinárodné projekty spoločnosti VUJE Andrej Žiarovský.
„Vždy ku každému obnoviteľnému zdroju, ktorý funguje napríklad 20 % času, musíte mať vybudovaný ďalší zdroj, ktorý ho nahradí, keď tento zdroj fungovať nemôže,“ priblížil Brzezina. K cenám energie z OZE je preto podľa neho treba prirátať náklady na vybudovanie, údržbu a prevádzku týchto náhradných zdrojov. Nevýhodou jadrových zdrojov sú podľa Brzezinu vysoké vstupné náklady, no ich prevádzka je potom v porovnaní s ostatnými zdrojmi menej nákladná.
Žiarovský zdôraznil, že nie je proti zavádzaniu OZE. „Ja hovorím, keď fúka a svieti, hriech to nevyužiť. No ale musíme brať do úvahy aj to, čo urobíme, keď nebude fúkať, respektíve nebude svietiť,“ upozornil. Cena za jednu megawatthodinu prerátaná na predpokladanú dĺžku životnosti jadrovej elektrárne od 60 do 80 rokov, sa podľa neho pohybuje okolo 50 - 60 eur podľa spôsobu financovania.
Slovensko podľa Žiarovského nemá inú možnosť, ako postaviť energetický mix na jadre. Výhodou je podľa neho aj možnosť zabezpečiť dostatočné zásoby jadrového paliva, vzhľadom na jeho malý objem. „Palivo do dvoch reaktorov na tri roky vojde do tejto miestnosti. To znamená, vieme si vytvoriť dostatočné zásoby, ktoré nás odizolujú od geopolitických turbulencií,“ dodal.
Odborníci sa zhodli aj na potrebe výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, ktorý by mala podľa predchádzajúcich vyjadrení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) dodať pravdepodobne práve spoločnosť Westinghouse. Žiarovský upozornil na končiacu sa životnosť elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach. Nový blok s výkonom 1200 megawattov (MW) by tak mal nahradiť dosluhujúce bloky VVER 440 s celkovým výkonom okolo 1000 MW. Zároveň sa v celej Európe ráta s výrazným rastom spotreby elektriny vzhľadom na dekarbonizáciu priemyslu, rozvoj elektromobility či dátových centier.
Výstavba nového jadrového bloku je podľa Brzezinu dobré rozhodnutie aj vzhľadom na termín ukončenia výstavby okolo roku 2040. Platí to ale za predpokladu, že sa prípravy začnú realizovať v krátkom čase. Podobné projekty totiž plánujú aj v Poľsku, Bulharsku či Slovinsku a možnosti dodávateľských reťazcov sú obmedzené. „Môže sa stať, že niektorí, čo budú dlho váhať, budú stáť v rade,“ dodal.
I keď výstavba jadrových blokov prináša relatívne lacnú energiu, ceny elektriny na Slovensku sa ani po ich dokončení automaticky neznížia. Problémom je podľa odborníkov súčasný nedostatok elektriny v Maďarsku a na Balkáne. Máme za chrbtom deficitné Maďarsko, ktoré je deficitné cez 20 %, miestami 28 %, a za Maďarskom je rovnako deficitný Balkán. To je inak, mimochodom, dôvodom, prečo je cena elektriny u nás vyššia ako napríklad v Nemecku, pretože to trhové prostredie, o ktorom hovoríme, jednoducho vytláča cenu,“ dodal Žiarovský.
