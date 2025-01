Agentúra pre energetiku: Jadrová energia zažíva celosvetový vzostup

Paríž 16. januára (TASR) - Jadrová energia zažíva celosvetový vzostup vzhľadom na rastúci dopyt po elektrine. Záujem o jej využitie je v súčasnosti najvyšší od ropnej krízy v 70. rokoch minulého storočia a viac ako 40 krajín pracuje na jej rozšírení, oznámila vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nárast dopytu po elektrine sa netýka len tradičných odvetví, ako je priemysel, ale aj nových oblastí vrátane elektromobility a dátových centier pre umelú inteligenciu (AI), uviedla IEA. Aj keď niektoré krajiny upustia od jadrovej energie alebo predčasne odstavia svoje elektrárne, celosvetová výroba elektriny z jadra sa tento rok podľa organizácie zvýši na nové maximum. Japonsko obnovuje výrobu, vo Francúzsku sa ukončili údržbové práce na jadrových elektrárňach a v Číne, Indii, Kórei a Európe sa uvádzajú do prevádzky nové reaktory, priblížila IEA.



Jadrová energia sa na celosvetovej výrobe elektriny podieľa takmer desiatimi percentami a po vodnej energii je druhým najväčším zdrojom elektrickej energie s nízkymi emisiami. Jadrová energetika je tradične závislá na štátnom financovaní, na jej rýchly rozvoj sú však potrební aj súkromní investori, upozornila IEA. Agentúra predpokladá, že pri naplnení jej "scenára rýchleho rastu" tohto odvetvia by sa ročné investície do roku 2030 museli zdvojnásobiť na približne 120 miliárd dolárov (116,5 miliardy eur).



(1 EUR = 1,03 USD)