Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
< sekcia Ekonomika

Jadrová inflácia dosiahla 3,5 % a čistá inflácia hodnotu 3,2 %

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení, ako napríklad úprav daní.

Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Pri augustovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 4,2 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 3,5 % a čistá inflácia hodnotu 3,2 %. Medzimesačne jadrová inflácia a čistá inflácia dosiahla zhodne hodnotu 0,1 %. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení, ako napríklad úprav daní. Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.
.

Neprehliadnite

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

P. TOMÁNKOVÁ: Hlavným cieľom je momentálne olympiáda