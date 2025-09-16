< sekcia Ekonomika
Jadrová inflácia dosiahla 3,5 % a čistá inflácia hodnotu 3,2 %
Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení, ako napríklad úprav daní.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Pri augustovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 4,2 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 3,5 % a čistá inflácia hodnotu 3,2 %. Medzimesačne jadrová inflácia a čistá inflácia dosiahla zhodne hodnotu 0,1 %. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení, ako napríklad úprav daní. Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.
Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení, ako napríklad úprav daní. Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.