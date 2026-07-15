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Jadrová inflácia dosiahla v júni hodnotu 1,9 % a čistá inflácia 3,1 %

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Štatistický úrad SR. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Medzimesačne v júni 2026 jadrová inflácia dosiahla hodnotu -0,1 % a čistá inflácia sa nezmenila.

Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Pri júnovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 3,5 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 1,9 % a čistá inflácia hodnotu 3,1 %.

Ako ďalej v stredu informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, medzimesačne v júni 2026 jadrová inflácia dosiahla hodnotu -0,1 % a čistá inflácia sa nezmenila.
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