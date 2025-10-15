Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Jadrová inflácia dosiahla v septembri hodnotu 3,6 % a čistá 3,5 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne).

Bratislava 15. októbra (TASR) - Pri septembrovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 4,3 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 3,6 % a čistá inflácia hodnotu 3,5 %. Medzimesačne jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,1 % a čistá inflácia dosiahla hodnotu 0,3 %. V stredu o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.
