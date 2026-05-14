Jadrová inflácia v apríli dosiahla hodnotu 2,4 %, čistá inflácia 3,3 %
Medzimesačne jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,5 % a čistá inflácia dosiahla hodnotu 0,8 %.
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Pri aprílovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 3,9 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 2,4 % a čistá inflácia hodnotu 3,3 %.
Ako ďalej vo štvrtok informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, medzimesačne jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,5 % a čistá inflácia dosiahla hodnotu 0,8 %.
