Jadrová inflácia v Japonsku dosiahla v júli 7,5-ročné maximum

Tokio 19. augusta (TASR) - Jadrová inflácia v Japonsku, ktorá nezapočítava ceny čerstvých potravín, sa zrýchlila v júli výraznejšie nad 2 %, pričom sa dostala na najvyššiu úroveň za 7,5 roka. Navyše, aj jadrová inflácia, ktorá okrem potravín nepočíta ani ceny energií, dosiahla najvyššiu úroveň za 6,5 roka. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ako ukázali v piatok zverejnené údaje japonského štatistického úradu, spotrebiteľské ceny bez započítania cien čerstvých potravín vzrástli v júli medziročne o 2,4 %. V predchádzajúcom mesiaci sa zvýšili o 2,2 %. Jadrová inflácia tak dosiahla úroveň nad 2 % už piaty mesiac po sebe, pričom jej hodnota z júla bola najvyššia od decembra 2014.



Jadrové spotrebiteľské ceny očistené nielen o ceny čerstvých potravín, ale aj ceny energií vzrástli v júli medziročne o 1,2 %. V tomto prípade je to najvyššia inflácia od decembra 2015.



Aj keď hlavný podiel na inflácii majú dlhodobo vysoké ceny energií, v poslednom období sa výrazne zvýšili ceny viacerých potravín. To naznačuje, že firmy pokračujú v presúvaní zvýšených nákladov na spotrebiteľov. Analytici napriek tomu neočakávajú, že by centrálna banka pristúpila k sprísneniu ultra uvoľnenej menovej politiky. Rast spotrebiteľských cien v Japonsku, aj keď najvýraznejší za posledné roky, je totiž v porovnaní s inými ekonomikami stále veľmi mierny.