Jadrová inflácia v Japonsku sa opäť spomalila

Tokio 24. mája (TASR) - Jadrová inflácia v Japonsku sa v apríli zmiernila, už druhý mesiac po sebe. To by mohlo znamenať, že japonská centrálna banka so zvyšovaním úrokových sadzieb ešte počká, keďže spotreba je naďalej slabá. Informovala o tom agentúra Reuters.



Čiastočné jadrové spotrebiteľské ceny, ktoré nezahrnujú ceny čerstvých potravín, naďalej však zahrnujú ceny energií, vzrástli v apríli medziročne o 2,2 %. V marci ich rast dosiahol 2,6 %, čo rovnako predstavovalo spomalenie oproti vývoju v predchádzajúcom mesiaci, keď vo februári zaznamenali rast o 2,8 %. Napriek tomu zostáva jadrová inflácia naďalej nad inflačným cieľom centrálnej banky stanoveným na 2 %.



Takzvaná core-core inflation, teda jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje ani ceny čerstvých potravín, ani náklady na energie a ktorú pozorne sleduje japonská centrálna banka, dosiahla minulý mesiac 2,4 %. V marci sa tieto jadrové ceny zvýšili o 2,9 %. Aprílový vývoj predstavuje najnižšiu mieru tejto jadrovej inflácie od septembra 2022.



Údaje o inflácii sú kľúčové pre centrálnu banku, ktorá zvažuje ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb po tom, ako ich v marci zvýšila prvýkrát po 17 rokoch a dostala ich zo záporného teritória, v ktorom sa nachádzali osem rokov. Podľa ekonómov však plány Bank of Japan komplikuje slabá súkromná spotreba.