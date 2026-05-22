Jadrová inflácia v Japonsku sa spomalila na štvorročné minimum
Autor TASR
Tokio 22. mája (TASR) - Jadrová inflácia v Japonsku sa v apríli spomalila a bola najnižšia za štyri roky. Dôvodom boli štátne dotácie na pohonné látky a vzdelávanie. Ekonómovia však očakávajú, že prudký rast cien palív spôsobený vojnou na Blízkom východe v nasledujúcich mesiacoch zrýchli rast cien. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.
Jadrový index spotrebiteľských cien, do ktorého sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín, v apríli medziročne stúpol o 1,4 % po marcovom zvýšení o 1,8 %. Ekonómovia počítali s nárastom o 1,7 %. Je to najpomalší medziročný nárast jadrového indexu od marca 2022.
Infláciu v sektore služieb spomalil pokles poplatkov za vzdelávanie o 10,6 %, ktorý vyvažoval stabilný rast cien viacerých ďalších položiek vrátane potravín.
Index, ktorý nezahŕňa vplyv kolísavých cien čerstvých potravín ani palív a ktorý pozorne sleduje japonská centrálna banka (BoJ) ako lepší ukazovateľ cenových pohybov ťahaných dopytom, vzrástol v apríli medziročne o 1,9 % po +2,4 % v marci.
Hoci vládne opatrenia tlmia časť cenových tlakov vyvolaných energetickým šokom, predstavitelia Bank of Japan začínajú používať jastrabejšie vyjadrenia, ktorými signalizujú možnosť zvýšenia úrokových sadzieb v júni, keďže sa zameriavajú na širšie inflačné riziká.
