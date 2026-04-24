Jadrová inflácia v Japonsku sa v marci zrýchlila
Tempo rastu jadrových cien bolo výraznejšie, než sa čakalo.
Autor TASR
Tokio 24. apríla (TASR) - Jadrová inflácia v Japonsku sa v marci zrýchlila, pričom tempo rastu jadrových cien bolo výraznejšie, než sa čakalo. Informovali o tom agentúra AFP a portál tradingeconomics.
Medziročná jadrová inflácia v Japonsku, ktorá nezahrnuje ceny čerstvých potravín, zahrnuje však ceny energií, dosiahla v Japonsku v marci 1,8 %. Je to prvé zrýchlenie za štyri mesiace, pod čo sa podpísali zvýšené náklady na energie v dôsledku konfliktu na Blízkom východe.
Na porovnanie, v predchádzajúcom mesiaci predstavovala jadrová inflácia v ázijskej krajine 1,6 %, čo bola najnižšia úroveň od marca 2022. Marcový údaj prekonal aj očakávania analytikov, ktorí počítali so zrýchlením inflácie na 1,7 %.
Zrýchlila sa aj celková inflácia, a to z 1,3 % na 1,5 %, udržala sa však pod inflačným cieľom japonskej centrálnej banky, ktorá ho stanovila na 2 %. Prispeli k tomu vládne dotácie s cieľom zmierniť tlak na firmy a domácnosti.
Japonská centrálna banka ponechala na ostatnom zasadnutí kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 0,75 %, pričom poukázala na neistotu na svetovom trhu a rast inflačných rizík v dôsledku vývoja cien energií. Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 28. apríla.
Medziročná jadrová inflácia v Japonsku, ktorá nezahrnuje ceny čerstvých potravín, zahrnuje však ceny energií, dosiahla v Japonsku v marci 1,8 %. Je to prvé zrýchlenie za štyri mesiace, pod čo sa podpísali zvýšené náklady na energie v dôsledku konfliktu na Blízkom východe.
Na porovnanie, v predchádzajúcom mesiaci predstavovala jadrová inflácia v ázijskej krajine 1,6 %, čo bola najnižšia úroveň od marca 2022. Marcový údaj prekonal aj očakávania analytikov, ktorí počítali so zrýchlením inflácie na 1,7 %.
Zrýchlila sa aj celková inflácia, a to z 1,3 % na 1,5 %, udržala sa však pod inflačným cieľom japonskej centrálnej banky, ktorá ho stanovila na 2 %. Prispeli k tomu vládne dotácie s cieľom zmierniť tlak na firmy a domácnosti.
Japonská centrálna banka ponechala na ostatnom zasadnutí kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 0,75 %, pričom poukázala na neistotu na svetovom trhu a rast inflačných rizík v dôsledku vývoja cien energií. Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 28. apríla.