Jadrová inflácia v Japonsku sa zrýchlila na viac než dvojročné maximum

Tokio 20. júna (TASR) - Jadrová inflácia v Japonsku sa zrýchlila v máji na viac než dvojročné maximum, pričom inflačný cieľ centrálnej banky výrazne prekračuje už viac než tri roky. Na banku tak rastie tlak, aby obnovila zvyšovanie úrokových sadzieb napriek tomu, že na ekonomiku tlačia americké dovozné clá. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny čerstvých potravín, dosiahla v Japonsku v máji 3,7 %. To je o 0,2 percentuálneho bodu vyššia inflácia než v apríli a o 0,1 bodu vyššia v porovnaní s odhadmi analytikov. Je to zároveň najvyššia miera jadrovej inflácie od januára 2023.



Pod zrýchlenie jadrovej inflácie sa podpísali najmä ceny ostatných potravín, zvlášť v Japonsku kľúčovej ryže. Jej ceny vzrástli v máji medziročne o 101 % po aprílovom raste o 98 %, a to napriek tomu, že vláda uvoľnila núdzové zásoby, aby ceny zmiernila. Takýto krok predtým urobila iba v prípade katastrof.



Zvýšili sa však aj ceny ďalších potravín ako káva či čokoláda. Celkovo ceny potravín mimo tých čerstvých vzrástli minulý mesiac medziročne o 7,7 %. V apríli ich rast dosiahol 7 %.



Spotrebiteľské ceny nezahrnujúce ceny čerstvých potravín a energií vzrástli o 3,3 %. Aj v tomto prípade sa inflácia zrýchlila, keď v apríli predstavovala 3 %. Táto inflácia, ktorú pozorne sleduje japonská centrálna banka, tak bola najvyššia od januára 2024, v ktorom dosiahla 3,5 %.



Najnovšie údaje sú zvlášť nepriaznivé pre premiéra Šigerua Išibu, keďže v júli sa budú konať voľby do hornej komory parlamentu. Premiér už prisľúbil príspevok pre každého obyvateľa Japonska vo výške 20.000 jenov (119,62 eura) a v prípade detí dvojnásobný, s cieľom pomôcť rodinám zmierniť dôsledky vysokej inflácie. Práve pre ceny potravín a najmä ryže je súčasná podpora japonskej vlády najnižšia od nástupu Išibu do funkcie v októbri minulého roka.



(1 EUR = 167,2 JPY)