Jadrová inflácia v Japonsku zrýchlila na takmer 41-ročné maximum

Tokio 23. decembra (TASR) - Jadrová inflácia v Japonsku sa zrýchlila v novembri na takmer 41-ročné maximum, keďže firmy pokračujú v presúvaní zvýšených nákladov na spotrebiteľov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Jadrové spotrebiteľské ceny, ktoré nezahrnujú ceny čerstvých potravín, vzrástli v Japonsku v novembri medziročne o 3,7 %, uviedlo v piatok japonské ministerstvo vnútorných záležitostí. Znamená to mierne zrýchlenie rastu oproti vývoju v októbri, v ktorom sa ceny zvýšili o 3,6 %.



Zároveň to predstavuje nové zhruba 41-ročné maximum, keď výraznejší rast zaznamenali jadrové ceny v decembri 1981. Vtedy jadrová inflácia dosiahla 4 %.



Okrem nákladov na energie sa výrazne zvýšili aj ceny viacerých spotrebných produktov od smartfónov až po klimatizácie. Zrýchlenie zaznamenala aj užšia jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje ani čerstvé potraviny, ani energie. V tomto prípade spotrebiteľské ceny vzrástli o 2,8 % po 2,5-percentnom raste v októbri. Práve táto jadrová inflácia poukazuje na to, ako sa v krajine, ktorá dlhodobo zápasila s defláciou, zvyšujú inflačné tlaky, pričom tie môžu pretrvávať po veľkú časť budúceho roka.



Ako uviedla spoločnosť pre prieskum trhu Teikoku Data Bank, firmy v prvých štyroch mesiacoch roka 2023 predpokladajú zvýšenie cien pri viac než dvojnásobku potravinových produktov v porovnaní s rovnakým obdobím tohto roka. Dôvodom sú zvýšené náklady firiem na prácu aj distribúciu.