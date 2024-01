Jadrová inflácia v Japonsku zrýchlila v roku 2023 na vyše 40-ročné max

Tokio 19. januára (TASR) - Jadrová inflácia v Japonsku prekonala v minulom roku 3 %, čo predstavuje najvyššiu úroveň za viac než štyri desaťročia. Poukázali na to údaje, ktoré v piatok zverejnilo japonské ministerstvo vnútorných záležitostí. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP, Kjódó a Sinchua.



Spotrebiteľské ceny očistené o nestabilné ceny čerstvých potravín vzrástli v minulom roku oproti roku 2022 o 3,1 %. To je najvýraznejší rast cien od roku 1982. V roku 2022 zaznamenali rast o 2,3 %.



K výraznému zrýchleniu jadrovej inflácie došlo napriek vládnym dotáciám s cieľom zmierniť náklady domácností na energie. Údaje tak podľa japonskej agentúry Kjódó ešte viac poukazujú na vysoké dovozné náklady posilnené prudkým poklesom kurzu jenu.



V samotnom decembri sa jadrové spotrebiteľské ceny zvýšili medziročne o 2,3 %. V porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci sa ich rast mierne spomalil, keď v novembri vzrástli o 2,5 %.



Jadrová inflácia, ktorá nezapočítava ani ceny čerstvých potravín, ani ceny energií, dosiahla v decembri 3,7 %. To poukazuje na pretrvávajúce inflačné tlaky v tretej najväčšej ekonomike sveta.



Celková spotrebiteľská inflácia dosiahla v poslednom mesiaci minulého roka 2,6 %, čo predstavuje najpomalší rast spotrebiteľských cien za 1,5 roka. Inflácia však naďalej zotrváva nad inflačným cieľom japonskej centrálnej banky stanoveným na 2 %.