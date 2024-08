Jadrová inflácia v Japonsku zrýchlila, core-core inflácia spomalila

Tokio 23. augusta (TASR) - Jadrová inflácia v Japonsku zaznamenala minulý mesiac mierne zrýchlenie, na druhej strane centrálnou bankou sledovanejšia takzvaná core-core inflácia sa výrazne spomalila. Tento vývoj tak komplikuje centrálnej banke rozhodovanie o ďalšom zvyšovaní úrokových sadzieb v nasledujúcich mesiacoch. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje ceny čerstvých potravín, dosiahla v júli medziročne 2,7 %. V porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci to znamená mierne zrýchlenie, keď v júni predstavovala 2,6 %.



Tempo rastu jadrových spotrebiteľských cien tak potvrdilo očakávania ekonómov, opäť však vzdialilo infláciu od inflačného cieľa centrálnej banky. Tá stanovila inflačný cieľ na úrovni 2 %.



Na druhej strane centrálnou bankou pozornejšie sledovaná takzvaná core-core inflácia, ktorá nezahrnuje ceny potravín ani energií, zaznamenala spomalenie. V júni dosiahla 2,2 %, v júli 1,9 %. Pod dvojpercentný inflačný cieľ sa tak táto miera inflácie dostala prvýkrát od septembra 2022.



To komplikuje rozhodovanie Bank of Japan, čo sa týka ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb. Banka ich naposledy zvýšila koncom júla, čo bolo iba druhé zvýšenie úrokových sadzieb za 17 rokov. Hlavná úroková sadzba vzrástla na 0,25 % z pôvodnej úrovne v rozsahu 0 až 0,1 %.