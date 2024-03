Jadrová inflácia v Poľsku dosiahla viac než dvojročné minimum

Varšava 19. marca (TASR) - Jadrová inflácia v Poľsku sa minulý mesiac výrazne spomalila. Z viac než 6 % v januári sa priblížila k 5-percentnej hranici, čím sa dostala na najnižšiu úroveň za viac než dva roky. Uviedla to v týchto dňoch poľská centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a portálu tradingeconomics.



Podľa údajov Národnej banky Poľska (NBP) dosiahla jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, vo februári 5,4 %. To je najnižšia miera jadrovej inflácie od decembra 2021.



Na porovnanie, v prvom mesiaci roka predstavovala 6,2 %. V septembri 2023 sa dostala na jednocifernú úroveň, pričom neustále pokračuje v poklese.



Priemerná jadrová inflácia v Poľsku predstavuje za obdobie od roka 1998 do tohto roka 3,47 %. Najvyššiu úroveň zaznamenala vo februári 1998, a to na úrovni 15,9 %. Naopak, historické minimum v oblasti jadrových spotrebiteľských cien zaznamenalo Poľsko v septembri 2016, keď ceny klesli o 0,41 %.