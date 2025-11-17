Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Jadrová inflácia v Poľsku sa spomalila na takmer 6-ročné minimum

Autor TASR
Varšava 17. novembra (TASR) - Jadrová inflácia v Poľsku sa minulý mesiac zmiernila, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za takmer šesť rokov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a portálu RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje poľskej centrálnej banky.

Národná banka Poľska (NBP) uviedla, že jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, dosiahla v októbri 3 %. V septembri zaznamenala 3,2 %. Októbrová miera jadrovej inflácie je tak najnižšia od novembra 2019, v ktorom dosiahla 2,6 %.

Pozitívne sa vyvíjala aj celková inflácia. Minulý týždeň poľský štatistický úrad zverejnil, že miera inflácie za mesiac október dosiahla 2,8 % oproti 2,9-percentnej úrovni v septembri. Októbrová inflácia tak bola najnižšia za posledných 16 mesiacov.
