Jadrová inflácia v Poľsku sa v júli zrýchlila

Varšava 19. augusta (TASR) - Jadrová inflácia v Poľsku zaznamenala minulý mesiac zrýchlenie, pričom rozsah zrýchlenia bol výraznejší, než sa očakávalo. Uviedla to poľská centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a portálu tradingeconomics.



Jadrové spotrebiteľské ceny, ktoré nezahrnujú nestabilné ceny potravín a energií, vzrástli v júli medziročne o 3,8 % po 3,6-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci, uviedla Národná banka Poľska (NBP). Jadrová inflácia, ktorá sa vrátila na úroveň z mája, tak bola o niečo vyššia, než predpokladali analytici. Tí odhadovali jej zrýchlenie na 3,7 %.



Jadrová inflácia sa zrýchlila aj v medzimesačnom porovnaní. Zatiaľ čo v júni dosiahla 0,2 %, v júli predstavovala podľa údajov NBP 0,4 %.



Za obdobie meraní od roku 1998 do dnešných dní dosiahla jadrová inflácia v Poľsku v priemere 3,48 %. Svoje maximum zaznamenala vo februári 1998, keď dosiahla 15,9 %. Naopak, najprudšie jadrové ceny klesli v septembri 2016, a to o 0,41 %.