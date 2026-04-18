Jadrová inflácia v Poľsku sa v marci zrýchlila
Autor TASR
Varšava 18. apríla (TASR) - Jadrová inflácia v Poľsku sa minulý mesiac zrýchlila, pričom sa vrátila na úroveň, ktorú vykazovala na prelome rokov. Naďalej sa však udržala pod 3 %, čo znamená, že stále patrí k najnižším za posledných šesť rokov. Informovali o tom agentúra PAP a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje poľskej centrálnej banky.
Národná banka Poľska (NBP) tento týždeň uviedla, že jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, dosiahla v marci 2,7 %. Vo februári predstavovala 2,5 %. Údaje sú horšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že sa udrží na februárovej úrovni.
Na druhej strane, naďalej sa drží pod hranicou 3 %, pod ktorú sa dostala v novembri minulého roka. Aj vtedy zaznamenala 2,7 % (rovnakú hodnotu vykázala aj v decembri a januári), čo v tom období bola najnižšia miera jadrovej inflácie od novembra 2019.
Tak ako v medziročnom, aj v medzimesačnom porovnaní zaznamenala jadrová inflácia v Poľsku v marci zrýchlenie. Dosiahla 0,5 %, zatiaľ čo vo februári predstavovala 0,3 %.
Za ostatné takmer tri desaťročia (od roku 1998) dosiahla jadrová inflácia v Poľsku v priemere 3,47 %. Historický rekord vykázala vo februári 1998, keď zaznamenala 15,9 %, naopak, najvýraznejšie jadrové spotrebiteľské ceny klesli v apríli 2016, a to o 0,3 %.
