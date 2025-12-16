< sekcia Ekonomika
Jadrová inflácia v Poľsku sa v novembri zmiernila na šesťročné minimum
Národná banka Poľska (NBP) uviedla, že jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, dosiahla v novembri 2,7 % oproti októbrovej úrovni 3 %.
Autor TASR
Varšava 16. decembra (TASR) - Jadrová inflácia v Poľsku sa minulý mesiac zmiernila, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za šesť rokov. Údaje poľskej centrálnej banky zverejnili agentúra PAP a portál tradingeconomics.
Národná banka Poľska (NBP) uviedla, že jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, dosiahla v novembri 2,7 % oproti októbrovej úrovni 3 %. Novembrová jadrová inflácia je tak najnižšia od novembra 2019, v ktorom dosiahla 2,6 %.
Od roku 1998 dosiahla jadrová inflácia v Poľsku v priemere 3,48 %, pričom najvyššiu Poliaci zaznamenali vo februári 1998, keď dosiahla 15,9 %. Naopak, najvýraznejšie jadrové spotrebiteľské ceny klesli v apríli 2016, a to o 0,3 %.
V medzimesačnom porovnaní jadrové spotrebiteľské ceny zaznamenali v novembri pokles o 0,1 %. Klesli tak v rovnakom rozsahu, v akom v predchádzajúcom mesiaci vzrástli.
Miernejšia bola v novembri aj celková inflácia, na čo v pondelok (15. 12.) poukázal poľský štatistický úrad. Uviedol, že spotrebiteľské ceny v Poľsku vzrástli v novembri medziročne o 2,5 %, čo predstavuje najnižšiu úroveň inflácie za 1,5 roka.
